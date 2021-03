Vaccino Covid: Italia produrrà Sputnik V

“Ottima la scelta di produrre anche in Italia il vaccino russo Sputnik V.

L’accordo tra il fondo russo che lo commercializza e l’azienda che ne produrrà 10 milioni di dosi in uno stabilimento in Lombardia alimenta nuove speranze di immunizzare il prima possibile gli italiani.

Spero che a breve si verifichi se vi siano altri stabilimenti industriali farmaceutici sul territorio nazionale in grado di inserirsi nella catena di produzione e chiedo all’assessore Razza se qualche chance possa esserci anche in Sicilia, in particolare nell’area industriale di Catania.

In ogni caso e’ ormai chiaro che dopo averne testata l’efficacia e la sicurezza sia necessario produrre e somministrare il maggior numero possibile di ogni tipo di vaccino senza guardare in faccia a bandiere e simpatie politiche.

Giudico positivamente anche la pur tardiva ammissione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che si e’ detto pronto a collaborare con la Russia per lo Sputnik”.

Lo dichiara Nino Minardo, Segretario Regionale della Lega in Sicilia.