Vaccini Covid: lunedì si inaugura hub di Agrigento. È il 7° in Sicilia

Si apre domani il centro Hub vaccinale di Agrigento allestito al palacongressi del Villaggio Mose’. Alle ore 12 e’ prevista la presentazione alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Da domani mattina saranno dunque somministrate le prime vaccinazioni anti Covid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalita’ previste.

La struttura, allestita in tempi brevi dalla Protezione civile regionale, e’ la settima che entra in funzione in Sicilia e va ad aggiungersi a quelle gia’ operative di Ragusa (che si inaugura oggi), Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta. A seguire la prossima settimana l’apertura dell’Hub di Trapani.