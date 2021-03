Vacanza ad Olbia: quali sono le spiagge più belle

Olbia è un comune in provincia di Sassari, in Sardegna, che si affaccia sull’omonimo golfo e si estende nella pianura circostante la zona. Il clima mediterraneo, con inverni umidi ed estati calde e secche, rendono la zona adatta a trascorrere le vacanze estive, tra reperti storici risalenti principalmente al periodo nuragico ed aree naturali mozzafiato. Infatti, oltre agli edifici storici, alle chiese, ai reperti conservati nei musei, Olbia offre anche un golfo che abbraccia diverse spiagge dalle tinte turchesi.

Raggiungere Olbia

Si può raggiungere Olbia sia dall’Italia che dall’estero in aereo: Olbia, infatti, ospita uno dei tre aeroporti principali dell’isola. Da qui, è possibile poi prendere un autobus verso il centro della città o verso altri centri urbani dell’isola. Oppure, è possibile raggiungere l’isola attraverso i numerosi collegamenti con i porti presenti sulla penisola e anche dalla Sicilia, infatti la tratta Palermo Olbia è possibile in nave. Il porto di Olbia, è uno dei più importanti della Sardegna ed ogni giorno approdano circa 17.000 persone. Anche il porto è ben collegato con il centro città e le altre zone. La linea 9, in particolare, è quella che conduce al centro della città. Se si raggiunge la zona da altre città della Sardegna, invece, si può optare per il treno, in particolare da Sassari e da Cagliari. La stazione ferroviaria di Olbia è situata in centro.

Baia di Porto Istana

La baia di Porto Istana è una vera e propria perla di Olbia, grazie alla sua sabbia soffice dai toni candidi e alle tinte dell’acqua nella tonalità dell’azzurro che fanno sembrare ad ogni visitatore di essere dentro ad una cartolina, realizzata con una foto dei tropici. A completare il dipinto naturale, il granito rosa che delimita l’area degli arbusti mediterranei. Questa baia paradisiaca sorge nei pressi del promontorio di Capo Ceraso, nella frazione di Murta Maria, ed è composta da quattro spiagge delimitate da fasce rocciose. Le calette sono state nominate con dei numeri ordinali, partendo da nord, in modo da riconoscerle immediatamente. Questa zona è perfetta per tutta la famiglia: ci si può rilassare prendendo il sole, o facendo un bagno nell’acqua color smeraldo; oppure ci si può divertire con le immersioni e lo snorkeling nei fondali trasparenti. Il litorale è accessibile anche ai diversamente abili e sono presenti tutti i servizi che permettono il noleggio di attrezzatura da spiaggia.

Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda

L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo è stata istituita nel 1997, con decreto del Ministero dell’Ambiente, e comprende 15.000 ettari di mare ed i territori costieri di diversi comuni, tra cui Olbia. Il paesaggio della zona è davvero bellissimo, grazie ai graniti rosa che si fondono nelle spiagge e nei rilievi calcarei dell’isola di Tavolara. Il tratto costiero del sito è caratterizzato da un’alternanza di spiaggette molto piccole a lunghissime spiagge tra i promontori rocciosi, tutte caratterizzate dal tipico colore bianco-rosato. Le spiagge più belle da visitare sono quella di Capo Ceraso, Porto Istana, Porto della Taverna, le lagune di Porto San Paolo e tanti altri. Interessante la flora e la fauna tipicamente mediterranea, specialmente quella marina: la posidonia oceanica prolifera sui fondali, e costituisce il maggior sostentamento della catena alimentare marina della zona.