SS 640, Cancelleri: “ogni tratto aperto merita di essere raccontato”

“Venerdì 26 marzo intorno alle 11.30, farò un sopralluogo nei cantieri della SS640 Agrigento – Caltanissetta dove apriremo al traffico altri due chilometri a doppio senso di marcia nei pressi dello svincolo Caltanissetta nord” commenta il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“L’impegno, per questo tratto di strada, era di completarla e aprirla al traffico entro l’inverno 2021 e ci siamo riusciti. Successivamente, entro i primi di Aprile, sarà completato il collegamento diretto dalla A19 fino allo svincolo di Santa Caterina grazie al completamento del viadotto Arenella 3 e la messa in esercizio della galleria di collegamento al viadotto Salso, contestualmente si completa anche lo svincolo della 626 per Gela.

Tornerò qui tutte le volte che un nuovo tratto viene consegnato al territorio per dimostrare che i lavori procedono spediti e il cronoprogramma concordato viene rispettato.

Per troppi anni questo è stato un cantiere fermo creando non pochi disagi ai cittadini, adesso veloci fino alla conclusione e la consegna dell’intera infrastruttura” continua Cancelleri.