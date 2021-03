Siciliacque, Caltanissetta: interruzione idrica per lavori all’acquedotto. Il calendario della fornitura

Con nota Siciliacque Protocollo n. 1923/21 del 15.03.2021 si comunica che a partire dalle ore 08:00 del 17/03-21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire quattro interventi di riparazione in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta.

Ciò provocherà l’interruzione della fornitura ai Comuni di Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco ed Al Consorzio di Bonifica 4 (CL), al CEFPAS di Caltanissetta ed all’IRSAP di Caltanissetta.

Si precisa che il serbatoio San Giuliano di Caltanissetta continuerà ad essere alimentato dall’acquedotto Madonie Est con una portata pari a 50 l/s.

Le forniture saranno ripristinate come di seguito indicato:

 comune di Caltanissetta (Santa Barbara, Trabonella): entro le ore 10:00 del 18/03/21;

 comune di Caltanissetta (Serbatoio di San Giuliano): entro le ore 10:00 del 18/03/21;

 Cefpas di Caltanissetta: entro le 12:00 del 18/03/21;

 comune di San Cataldo: entro le ore 15:00 del 18/03/21;

 comune di Serradifalco: entro le ore 16:00 del 18/03/21;

 IRSAP di Caltanissetta: entro le 12:00 del 18/03/21;

 CB4 Caltanissetta: entro le ore 16:00 del 18/03/21.