Sicilia, Maltempo: venti di burrasca da lunedì pomeriggio

L’ampia saccatura, che dall’Europa nord-orientale si distende fino al Mediterraneo, determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali italiane, con una marcata intensificazione dei venti dai quadranti nord-occidentali sulle due isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 15 marzo, venti da forti a burrasca, nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna.

Dal pomeriggio di domani si prevede, inoltre, il persistere di venti forti o di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui settori meridionali.

Attese mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia.