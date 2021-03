Santa Caterina. Ordinanza del sindaco per vietare uso di diserbanti ed erbicidi fuori dalle aree coltivate.

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha emanato un’ordinanza per tutelare l’ambiente e la salute pubblica vietando l’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici erbicidi nel territorio comunale al di fuori delle aree coltivate. Tali prodotti risultano utilizzati nel territorio comunale anche al di fuori di aree coltivate, vale a dire in aree urbane, per la cura di giardini e aree verdi da parte dei privati e lungo i margini stradali di competenza extra comunale, al fine di evitare lo sviluppo di erbe infestanti.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di ridurre l’uso dei fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione. L’ordinanza dispone il divieto di utilizzo di diserbanti chimici in terreni in cui sono presenti falde acquifere, ma anche il divieto assoluto di utilizzo di diserbanti chimici ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione, ad uso pubblico e private aperte al pubblico, nelle aree frequentate da bambini, nelle aree prossime a istituti scolastici di ogni ordine e grado e in quelle prossime ad impianti sportivi ricreativi.

Divieto di utilizzo, infine, anche nei cortili ed aree verdi private all’interno del territorio comunale e confinanti con plessi scolastici e strutture pubbliche, lungo le strade interne ed esterne del perimetro urbano, in prossimità e nelle adiacenze di zone utilizzate per l’apicoltura con presenza di arnie.