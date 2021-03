San Cataldo. Gran successo per l’attore Francesco Capizzi nella serie Tv “Makari” su Rai 1.

SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo la prima puntata della serie Tv Makari andata in onda su Rai 1. Nella serie televisiva infatti uno dei protagonisti è stato proprio un sancataldese, l’attore Francesco Capizzi. Per lui una passerella artistica importante che gli ha permesso di emergere a livello nazionale risultando protagonista nella serie TV “Makari” con Claudio Gioè.

Francesco Capizzi, Franco per gli amici, a San Cataldo è conosciutissimo per essere attore teatrale che ha avuto modo, nel corso della sua carriera, di interpretare tanti personaggi nelle commedie della Compagnia Teatrale Medea diretta da Ivan Giumento. Dunque, per lui, come per tutti i sancataldesi, una gran bella gioia e soddisfazione per questa bella esperienza artistica e televisiva.

Le prossime puntate della serie televisiva Makari nelle quali sarà possibile vedere all’opera Francesco Capizzi sono in programma il prossimo 21 e 29 marzo.