Nomina commissariale per il resuttanese Giuseppe Rocca responsabile provinciale per Caltanissetta nel progetto politico Democrazia Cristiana Sicilia

RESUTTANO – Prende corpo e trova adesioni il progetto di rinascita della Nuova Democrazia Cristiana Sicilia, di cui ne è commissario regionale Totò Cuffaro, alla ricerca di condivisione per il partito che fu di De Gasperi e di Luigi Sturzo. Un lavoro capillare fra i tanti estimatori del passato , e non solo, per sensibilizzarli alla partecipazione alla vita attiva nel territorio in favore del suo sviluppo e a sostegno delle comunità locali. Intanto , a firma del Commissario Regionale DC SICILIA Totò Cuffaro, esattamente nei giorni scorsi, il giovane resuttanese Giuseppe Rocca è stato investito del ruolo di “Responsabile del Dipartimento Sanità e attività Sociali” per la provincia di Caltanissetta, augurandogli un proficuo lavoro. L’ex presidente della Regione Siciliana Cuffaro sta dando anima in Sicilia alla vecchia Democrazia Cristiana ripartendo dai valori di don Luigi Sturzo. “Nel citare parte degli orientamenti promulgati dalla santa sede in merito al rapporto dei laici con la vita socio politica, ha commentato Rocca a seguito della sua nomina, non posso che non confermare che «i fedeli laici non possono affatto abdicare alla partecipazione alla politica, ossia alla molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune, che comprende la promozione e la difesa di beni, quali l’ordine pubblico e la pace, la libertà e l’uguaglianza, il rispetto della vita umana e dell’ambiente, la giustizia, la solidarietà”; su questa linea d’onda mi voglio porre, attenzionando le problematiche e le povertà attuali. Voglio sottolineare che siamo presenti in tutti i comuni della provincia; hanno aderito consiglieri, assessori e sindaci; c’è molto entusiasmo, ed è un partito che sta crescendo e sono aperte i tesserati fino ad aprile. Desidero inoltre precisare che grazie al coordinamento della dott. Iacono Rosanna stiamo elaborando un documento a livello regionale sulla programmazione della sanità regionale. Un doveroso e sentito ringraziamento desidero farlo pervenire all’ amico Totò Cuffaro per la fiducia accordatami individuando me come responsabile del dipartimento sanità e attività sociali per la provincia di Caltanissetta”. Giuseppe Rocca, 37 anni, è titolare di una struttura di riabilitazione convenzionata con il sistema sanitario regionale, delegato regionale e provinciale dell’ Amas fkt sindacato per la branca di fisioterapia in Sicilia .