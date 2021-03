Mazzarino. D’Aleo: “Nessuna iniziativa a sostegno delle Pari Opportunità”

“Dopo più di due anni dell’insediamento della Giunta Marino e dell’Assessore con Delega Alle Pari Opportunità, nessuna iniziativa è stata avviata o intrapresa a favore delle donne della nostra Città” ha sottolineato il Consigliere Comunale di Minoranza del Comune di Mazzarino Livio D’Aleo.

“Oggi le donne all’interno delle istituzioni politiche nel nostro Comune sono ben rappresentate, ci sono cinque donne in Consiglio Comunale e una donna componente della Giunta.

Dovere dell’Assessore è quello di portare in Consiglio Comunale proposte o progetti che coinvolgessero sia le donne presente in Consiglio Comunale che tutto il Consiglio.

Ogni hanno come consuetudine si celebrano due date in favore delle donne il 25 Novembre giornata internazionale sulla lotta alla violenza contro le donne e l’otto marzo la giornata della donna.

In questi anni d’insediamento dell’Assessore con delega Alle Pari Opportunità mai nessuna iniziativa è stata intrapresa.

A maggior ragione quest’anno dove 8 Marzo ricade ancora nel pieno di una pandemia, dove il lockdown ha significato per molte donne subire lo stress e le tensioni anche dentro le mura domestiche.

In questo periodo molto delicato di pandemia – ha concluso d’Aleo – tante nostre concittadine sono impegnate nel mondo del volontariato, nelle strutture sanitarie a svolgere il proprio lavoro, nelle forze dell’ordine, nel mondo della scuola e in tanti settori lavorativi.

Visto il periodo che si sta attraversando a causa della Pandemia o Covid dove sono vietate assembramenti, non occorreva che l’Assessore con Delega alle pari Opportunità realizzasse grandi manifestazioni, bastava una semplice ma significativa forma di testimonianza a dimostrare che le Istituzioni locali sono sempre vicine alle donne, principalmente in questo periodo.

L’Amministrazione Comunale ma principalmente chi ha ricevuto dal Sindaco la delega alle Pari Opportunità, Turismo e Spettacolo, non può limitarsi cosi come è stato fatto nel passato a condividere le iniziative che intraprendono altre Associazioni o Gruppi di cittadini, ma principalmente deve essere L’amministrazione Comunale a dare vita a iniziative o eventi.

Per mettere in campo iniziative non occorre istituire commissioni o consulte, non occorrono grosse somme di denaro da impegnare in bilancio, ma bisogna avere tanta intrapredenza, voglia di fare e dimostrare ai tanti cittadini che l’Istituzione Comune è presente”.