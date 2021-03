Liceo artistico “Juvara”, Blender in Dad 20/21: la crisi è un’opportunità

L’emergenza sanitaria da Covid, se all’inizio della pandemia ci aveva colti impreparati, disorientandoci, adesso, con una maggiore consapevolezza, ha consentito a ciascuno di noi studenti di superare le criticità, trasformandole in opportunità.

Noi alunni della VA di Disegno Industriale, uno dei cinque indirizzi attivi del nostro Liceo, nel corrente anno scolastico, abbiamo sperimentato, a distanza, un’ efficace formazione professionale, che ci ha permesso di continuare il nostro percorso formativo attraverso la conoscenza di un nuovo programma di grafica. Si tratta di Blender, un software open source, costantemente aggiornato, altamente performante che ci ha consentito di non interrompere, ma di integrare la nostra attività didattica.

Incisiva ed efficace è stata la presenza a distanza dell’ Ing. Salvatore Riggi, che, mettendo a disposizione le sue conoscenze e competenze, ci ha consentito di esplorare le potenzialità di questo programma e di risolvere alcune problematiche squisitamente tecniche, come la restituzione virtuale e la renderizzazione dei nostri lavori, elaborati in fase progettuale.

Ci siamo appassionati subito e nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, abbiamo messo in campo tutte le nostre conoscenze digitali, in un fruttuoso scambio tra noi e il docente, con il quale abbiamo condiviso questa esperienza.

Il nostro liceo ha stipulato, inoltre, con la Blender una convenzione per un percorso di PCTO per l’indirizzo Architettura e Ambiente, che si svolgerà a partire dal mese di Marzo.

Tutti gli appunti, presi durante la DAD, sono stati da noi rivisti e trasformati in una piccola guida da mettere a disposizione a quanti, come noi, si cimenteranno in questa avventura.

La guida, presto, sarà scaricabile sul sito della scuola.

La didattica a distanza si è rivelata, dunque, una nuova forma di insegnamento-apprendimento innovativa, ma soprattutto rivoluzionaria perché ci ha dato la possibilità di ricercare nuovi mezzi e strumenti, che altrimenti non avremmo potuto sperimentare.

Gli alunni della VA – Liceo artistico “Juvara” – Indirizzo Disegno Industriale