Ermal Meta: oggi esce il suo nuovo album “Tribù Urbana”

Esce oggi ‘Tribù urbana’, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, contenente 11 brani, tra cui il singolo sanremese ‘Un milione di cose da dirti’ e ‘No satisfaction’. Pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music, il disco arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, ‘Non Abbiamo Armi’.

Il cantautore aveva anticipato l’uscita con un post sui suoi profili social: “Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù̀. Vi aspetto il 12 marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta”.

Nella foto: il cantante durante l’ultima edizione di Sanremo nella quale si è classificato al terzo posto.