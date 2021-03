Disabilità: un corso di formazione gratuito per diventare assistenti personali

Una formazione qualificata e gratuita, un’opportunita’ di lavoro concreta per acquisire le conoscenze di base e potersi inserire nel mondo dell’assistenza alle persone con disabilita’ motoria, nello specifico con patologie neuromuscolari come la SMA (atrofia muscolare spinale).

Cosi’ in un comunicato stampa sul corso per assistenti personali proposto dalle piu’ importanti associazioni nazionali che rappresentano le persone con patologie neuromuscolari: Famiglie SMA e UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Realizzato con gli esperti dei Centri Clinici NeMO, erogato da Fondazione Luigi Clerici e realizzato grazie al Bando “Fondazione Roche per i Pazienti”. L’assistente personale e’ una figura che consente alla persona con disabilita’ di vivere la propria vita con indipendenza (aiutandola nei bisogni primari, occupandosi degli spostamenti e nella cura della casa, accompagnandola e sostenendola in tutte le attivita’ quotidiane personali, sociali e lavorative in cui manifesta il proprio diritto all’autodeterminazione).

Una professionalita’ spesso difficile da individuare, perche’ si richiede capacita’ di ascolto, una buona empatia, ma anche la sensibilita’ di saper rispettare confini e autonomia dell’altro. Per questo Famiglie SMA e UILDM hanno deciso di mettere in campo le proprie competenze e professionalita’ per formare figure preparate.

Il corso – della durata di un mese e mezzo – e’ previsto da maggio a giugno e prevede una serie di video conferenze (accessibili in ogni momento dal proprio pc) e lezioni interattive on line serali e nei weekend. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e’ previsto un solo incontro di due giorni in presenza: al momento organizzato in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia.

Il corso e’ aperto anche ai non residenti nelle Regioni individuate, ma e’ necessaria comunque la presenza all’incontro in una di queste. Saranno approfondite le conoscenze delle seguenti materie: gestione degli aspetti legati a respirazione e nutrizione e utilizzo di relativi ausili e strategie, modalita’ di trasferimento e igiene della persona, diritti e doveri rispetto al contratto di lavoro.

Ampio spazio verra’ dedicato inoltre agli aspetti relazionali e psicologici, alla comunicazione, alla gestione dello stress. Al termine del corso e’ previsto un esame finale a cui seguira’ in caso di esito positivo un attestato di certificazione della frequenza, riconosciuto dalle Associazioni promotrici del corso. Il curriculum dell’aspirante assistente sara’ poi inserito nella piattaforma di ExpressCare, in cui potra’ incontrare con facilita’ la richiesta di tutti i soci e i partner dell’iniziativa.

Non e’ richiesto alcun titolo di studio, ma e’ necessaria la conoscenza della lingua italiana di base ed e’ preferibile il possesso della patente di guida.