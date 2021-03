Designer con scopa a paletta, dopo laurea festeggia pulendo Gela

A 23 anni si laurea in Design e comunicazione visiva e dopo la discussione della tesi all’Accademia di design e arti visive di Sant’Agata Li Battiati, ritorna a Gela, prende scopa e paletta per unirsi agli amici dell’associazione Smaf e ripulire il quartiere Canalazzo.

Niente festa di laurea per Martin Bonanno, in ragione delle ristrettezze imposte dal Covid, ma una iniziativa per rilanciare un quartiere nel quale l’associazione opera da anni. A Gela ha dedicato un libro fotografico in cui mostra la citta’ dagli anni ’60 al 2000 e le conseguenze di uno sviluppo edilizio ed industriale che ha cambiato l’immagine del territorio.

“A Canalazzo ho trascorso la mia adolescenza – spiega il neo designer – e’ un quartiere rurale che nel tempo e’ andato desertificandosi. E’ la base dell’associazione per creare un progetto di rigenerazione urbana con un gruppo di amici che credono nel rilancio della comunita’ gelese e nella valorizzazione di tutti quei beni del passato che sono stati abbandonati. Il nostro obiettivo e’ educare alla partecipazione attiva della cittadinanza e, dopo la discussione della tesi, non potevo tirarmi indietro davanti all’appuntamento che era stato organizzato nel quartiere”.

Un momento di condivisione “con la speranza che tanti altri giovani della citta’ possano puntare la loro attenzione sul quartiere in cui vivono per farlo rinascere dal punto di vista di interpretazione e fruizione della zona in cui si vive. Noi ci stiamo provando da quattro anni ed in questo percorso sappiamo ancora che c’e’ tanto da lavorare. Io ho fatto la mia scelta, immaginare un quartiere che venga vissuto in maniera attiva da chi vi abita”. (Foto tratta da social)