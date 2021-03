Decreto Sostegno: 32 mld di aiuti per imprese e lavoratori

E’ atteso per oggi in Consiglio dei ministri il via libera al decreto Sostegno con misure per 32 miliardi di euro destinati alle imprese e ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure imposte negli ultimi tre mesi.

La bozza, presentata ieri durante un incontro tra il governo e le Regioni, con il ministro dell’Economia Daniele Franco e quello degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, individua 5 linee di intervento: imprese ed economia; lavoro e poverta’; salute e sicurezza; enti territoriali e misure di sostegno specifico per esigenze di singoli ministeri.

La parte piu’ significativa assorbe 11 miliardi per le partite Iva e imprese che hanno subito perdite superiori al 30 per cento di fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Gli aiuti vanno alle imprese fino a 10 milioni di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60 per cento per le piu’ piccole al 20 per cento.

I potenziali destinatari della misura dovrebbero essere tre milioni di persone e l’indennizzo medio di “circa 3.700 euro”. Per la parte inerente al lavoro e’ prevista la proroga fino a fine 2021 (3,3 miliardi di euro) per la Cassa integrazione Covid.

Il governo ha predisposto poi sostegni specifici attraverso un’indennita’ una tantum per 3 mesi da 2.400 euro complessivi per stagionali, lavoratori dello spettacolo, termali; i lavoratori interessati saranno circa 400.000 per uno stanziamento complessivo di 900 milioni. Previste indennita’ per circa 200.000 lavoratori sportivi. Il reddito di emergenza sara’ rinnovato per 3 mensilita’.

Per l’ambito sanitario il decreto stanzia 2,8 miliardi per l’acquisto vaccini e medicinali Covid, 400 milioni per logistica Commissario emergenza, 200 milioni per avvio produzione vaccini in Italia, 350 milioni per campagna vaccinale. Previste remunerazione per le farmacie coinvolte nella campagna vaccinale, interventi per ospedali Covid, interventi per medici e infermieri.

Agli enti locali dovrebbero essere diretti 3,3 miliardi: un miliardo alle Regioni, 250 milioni alle Regioni a statuto speciale, 900 milioni ai Comuni, 100 milioni alle Citta’ metropolitane e alle Province. Altri 250 milioni per la tassa di soggiorno, 800 milioni per il Trasporto pubblico locale.

L’ultima parte delle misure e’ destinata alla scuola con 300 milioni per la sicurezza nelle aule e per la Dad, 400 milioni per settore spettacolo, cultura e audiovisivo. 100 milioni invece sono destinati alle forze dell’ordine.