Covid, Speranza: “settimane dure ma piegheremo la curva”

Il ministro alla Salute Roberto Speranza mette in guardia sulla variante inglese, che ormai “e’ prevalente del nostro Paese” e in un’intervista a Repubblica spiega: “Abbiamo bisogno di misure adeguate, capaci di piegare la curva”.

A suo avviso “ci sono due verita’ che sembrano in contrasto tra loro, ma non lo sono. La prima e’ la seria difficolta’ di queste settimane”, la “seconda, altrettanto importante, e’ che finalmente guardiamo con fiducia al futuro prossimo”.

Parlando della nuova stretta, che iniziera’ domani, Speranza afferma: “L’aspettativa del governo e dei nostri scienziati e’ che queste misure ci consentiranno di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti”, rispetto all’autunno “c’e’ pero’ un’altra grande novita’: la campagna di vaccinazione e’ in corso.

Ogni dose somministrata e’ un passo verso l’uscita dalla crisi”. Quando si vedranno dei miglioramenti? “L’applicazione di misure piu’ rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati ci porta a pensare che gia’ nella seconda meta’ della primavera avremo numeri in miglioramento”, risponde. “Solo negli ultimi tre giorni abbiamo fatto in media 200mila vaccini al giorno.

E cresceremo ancora”, aggiunge. Sulle disdette da parte di alcuni cittadini della vaccinazione con Astrazeneca dopo il blocco del lotto, il ministro rassicura: “Ho piena fiducia delle nostre agenzie regolatorie, l’europea Ema e l’italiana Aifa. I vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri, ma cio’ non toglie che continueremo a verificare e controllare tutto con la massima attenzione”.