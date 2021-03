Covid nel nisseno: sindaco Riesi chiede zona rossa, lockdown comunale

In attesa che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, prenda in considerazione la richiesta di dichiarazione avanzata dal sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, quest’ultimo ha emanato un’ordinanza per un lockdown locale.

Con la disposizione sindacale Chiantia ha ordinato nella citta’ del nisseno il divieto di circolazione a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato sul territorio comunale, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro e per l’acquisto di beni di prima necessita’; sospensione di tutte la attivita’ didattiche e scolastiche; sospensione di ogni attivita’ degli uffici comunali (ad eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’); sospensione del mercato settimanale; chiusura del cimitero monumentale; sospensione di tutte le attivita’ svolte negli immobili di proprieta’ comunale. L’ordinanza sindacale e’ vigente fino al 14 marzo e “comunque – sta scritto nel documento – fino all’eventuale emanazione dell’ordinanza di zona rossa da parte del presidente della Regione Siciliana”