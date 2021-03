Covid: muore deputato brasiliano contrario all’obbligo vaccinale. Aveva contratto il virus

E’ morto a causa di complicazioni legate al coronavirus Silvo Antonio Favero, un deputato regionale dello Stato brasiliano del Mato Grosso che si era battuto per una legge contro l’obbligo di vaccino per il Covid-19.

Favero, che aveva 54 anni, era stato ricoverato giovedi’ scorso. Il deputato era stato eletto con il Partido Social Liberal, la stessa formazione del presidente Jair Bolsonaro, spesso accusato di aver minimizzato la gravita’ di un epidemia che vede proprio nel Brasile una delle nazioni colpite in modo piu’ grave.

In Brasile non esiste un obbligo vaccinale a livello federale ma la Corte Suprema ha autorizzato i singoli Stati a sanzionare chi non intende assumere il siero.