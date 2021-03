Sono 672 i nuovi casi Covid in Sicilia (263 in provincia di Palermo, 143 in quella di Catania), 18 i deceduti. Il totale dei contagiati sale a 158.865, quello dei deceduti 4.305. Gli attuali positivi sono 13.522 (-159), i guariti 141.038 (+813). I ricoverati con sintomi sono 671, 100 in terapia intensiva, 3 del giorno. L’incremento dei tamponi effettuati e’ pari a 23.638.