Covid, in Sicilia 650 nuovi casi e 13 morti

Sono 650 i nuovi casi di coronavirus registrati in SICILIA nelle ultime 24 ore. Il dato e’ contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute, che indica nello stesso arco temporale 13 morti e 563 guariti. Numeri per effetto dei quali il dato sugli attuali contagiati e’ in lieve rialzo per il secondo giorno consecutivo: ad oggi sono 13.870, 74 piu’ di ieri.

La provincia con l’incremento maggiore dei casi e’ Palermo (287), seguita da Catania (96) e Siracusa (91). Il numero complessivo dei tamponi molecolari e antigenici effettuati tra ieri e oggi e’ di 26.506. I ricoverati negli ospedali in regime ordinario sono 684, mentre nelle terapie intensive e sub-intensive dell’Isola ci sono 99 pazienti