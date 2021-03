Corruzione, Crocetta: “Nessun video hard con minori, si vuole creare un mostro”

“Non sono mai stato con un minorenne, non esiste alcun video hard con ragazzini tunisini.

E’ un pettegolezzo che mi porto appresso dal 2008 quando mi candidai per la seconda volta a sindaco di Gela.

Presentai anche una denuncia finita nel nulla. E a distanza di 15 anni ancora si parla di questo video inesistente. Sono senza parole. La macchina per creare il mostro da sbattere in prima pagine si è messa in moto…”.

A parlare con l’Adnkronos è l’ex Governatore siciliano Rosario Crocetta che commenta così la richiesta di rinvio a giudizio per corruzione con l’ex Presidente degli industriali della Sicilia Antonello Montante.

Secondo i magistrati di Caltanissetta, che hanno concluso le indagini, Crocetta si sarebbe messo a disposizione di Montante ”asservendo agli interessi di quest’ultimo e dei soggetti a lui legati gli apparati dell’amministrazione regionale sottoposti, direttamente indirettamente ai suoi poteri di indirizzo vigilanza e coordinamento”.

In cambio Crocetta avrebbe ottenuto, sulla base del patto corruttivo la somma di 200 mila e l’intervento di Montante per ”evitare la diffusione di un video a contenuto sessuale che ritraeva Crocetta con minorenni tunisini”.

“E’ tutto falso – dice oggi -Ripeto: non sono mai stato con un minorenne. Quando andavo in Tunisia, dal 2003 cioè da quando sono stato messo sotto scorta, andavo sempre con la Polizia fino al 2017.

Che facevo, i giochetti sessuali con le forze dell’ordine presenti? Ma non scherziamo! E poi, se fosse vero, sarei già stato indagato o arrestato per pedofilia”.

“C’è anche un pregiudizio sessista – dice poi Crocetta – perché un omosessuale deve fare per forza cose zozze, ma mai nessuno ha trovato una prova o un elemento che io avessi fatto questi video hard.

Stiamo palando del nulla”.