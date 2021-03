Caltanissetta, sopralluogo di Cancelleri alle SS640 e A19. Gambino: “i lavori procedono spediti”

Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri ha visitato, insieme al Sindaco Roberto Gambino, la SS 640 e lo svincolo dell’A19.

“Due sono le novità importanti – ha commentato il primo cittadino-, la prima riguarda l’apertura di un lungo tratto della Ss 640, precisamente subito dopo lo svincolo di Caltanissetta Nord in direzione A19 entro fine Marzo e la seconda che probabilmente entro l’estate sarà percorribile una delle due gallerie che arrivano direttamente dall’autostrada A19.

Dopo aver fatto il punto della situazione al campo base siamo andati nei cantieri. Vorrei sfatare il mito che non ci sono operai e non si lavora, io ho visto i mezzi, ho visto il cantiere aperto, ho sentito il rumore delle ruspe.

I lavori procedono in maniera spedita. Le imprese sono impegnate con mezzi ed operai ed è corretto darne atto.

Non c’è motivo di rescindere alcun contratto sarebbe quella la causa del blocco dei lavori, ma al momento non ne vedo la ragione. Dalla viabilità passa tutto e non mi stancherò mai di ripeterlo. Volevo condividere con tutti voi il racconto di alcune ore del mio pomeriggio – ha concluso Gambino- perché le cose belle vanno condivise, le cose brutte risolte”.