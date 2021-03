Caltanissetta, Pietro Leone. La Dirigente: “Veicoliamo tempestivamente qualsiasi notifica Covid”

“Non c’è stata nessuna comunicazione non trasmessa ai genitori. I nostri telefoni e i nostri contatti sono sempre attivi e pronti a veicolare qualsiasi notifica arrivi dall’ASP”.

Rosa Cartella, dirigente dell’istituto comprensivo Martin Luther King di cui fa parte il plesso Pietro Leone, contattata dalla nostra redazione questa mattina in seguito all’allerta diffusa da alcuni genitori sulla mancata comunicazione di inizio quarantena per Covid 19, ha chiarito di aver rispettato correttamente il protocollo anti Covid.

“Veicoliamo tempestivamente qualsiasi comunicazione ufficiale arrivi dallo Spemp e dall’Usca e comunichiamo con altrettante celerità i dati sui tracciamenti nei precedenti 14 giorni. Le nostre scuole sono aperte anche per accogliere il personale sanitario che deve effettuare i tamponi. Sappiamo di essere un importante tramite tra i genitori e le istituzioni e sentiamo la valenza di questa responsabilità”.

Il protocollo, così come sottolineato anche dalla dirigente della Leonardo Sciascia Giuseppa Mazzarino, prevede che, identificato un caso positivo da Coronavirus o sospetta variante, l’Azienda Sanitaria chieda alla scuola i dati delle persone che sono venute in contatto con il paziente malato. Questo presuppone docenti, personale Ata e studenti indicando anche eventuali giorni di presenza o assenza nei 14 giorni precedenti alla richiesta.

Dopo questa comunicazione l’Asp procede con la prenotazione del tampone. La scuola, ricevuta questa nuova data, invia tramite registro elettronico la notifica alle famiglie.

“Nonostante la zona rossa io ho scelto di essere presente a scuola per poter garantire la massima disponibilità ed efficienza in tutti i plessi del nostro istituto comprensivo. Siamo sempre in contatto con i referenti Covid dell’istituto, i docenti e i genitori e cerchiamo di supportare qualsiasi loro esigenza. Questo è un momento di grande difficoltà per le scuole italiane – ha concluso la dirigente Cartella – ma noi stiamo cercando di fare tutto ciò che è in nostro possesso per poter garantire la regolare evoluzione del percorso formativo dei nostri allievi”.