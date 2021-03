Caltanissetta. Onde Donneinmovimento: l’iter burocratico per intitolazione di una Via a Giuseppina Panzica a buon punto.

CALTANISSETTA. Si è svolto sulla piattaforma meet l’incontro di Onde donneinmovimento con gli assessori Natale e Frangiamone, promesso dallo stesso nella trasmissione Tony Accesi. A renderlo noto è stata la responsabile del progetto toponomastica di Onde donneinmovimento. L’incontro, come ha sottolineato la stessa responsabile, è stato positivo. “Sono state accolte tutte le proposte e si sono individuate le scansioni temporali necessarie per dare una conclusione positiva alle richieste che l’Associazione fece all’amministrazione già nel 2019.

Poichè l’iter burocratico per l’intitolazione della via a Giuseppina Panzica (nella foto) è a buon punto (l’assessore Frangiamone e l’assessora Natale ci hanno comunicato che proprio in questi giorni la giunta ha deliberato la ridenominazione della via ) abbiamo chiesto che la cerimonia si svolga il prossimo il 25 aprile, anniversario della liberazione dal nazifascismo, una data dal forte significato simbolico per una medaglia d’oro al valore civile.

Abbiamo chiesto che l’asilo nido comunale venga intitolato a Maria Giunetti intorno al Primo Maggio poichè a Santa Barbara è stato tradizionalmente celebrato dal comitato di quartiere presieduto negli anni ’70 proprio da Maria Giunetti. In merito alle scuole elementare e media dello stesso villaggio per cui è stata chiesta, su nostra sollecitazione dall’istituto Vittorio Veneto, l’intitolazione a Rita Borsellino e a Felicia Impastato, l’assessora Natale si è impegnata a concludere sollecitamente quanto di competenza comunale, così come previsto dalla normativa.

In occasione del nostro convegno “Pari e dispari-la rappresentanza non è neutra” svoltosi in occasione del’8 marzo, abbiamo sollecitato nuovamente le intitolazioni ad Elvira Sanfilippo Traina e Nuccia Grosso; entrambi gli assessori hanno assicurato che si muoveranno rapidamente.

Altra richiesta su cui è stata ricevuta rassicurazione di un iter sollecito è stata quella di ricordare, Rosalie Montmasson, unica donna partecipante alla spedizione dei Mille e che si è particolarmente distinta nella battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860, apponendo una targa in piazza Calatafimi, possibilmente nell’anniversario di tale data”.