Caltanissetta, Gambino: “usate mascherine FFP2, potrebbe essere la variante inglese”

“Io non uso piu’ le mascherine chirurgiche ma solo le FFP2. Siamo di nuovo in emergenza. La capacita’ di trasmissione di questo virus e’ aumentato”.

Cosi’ il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, annunciando che chiedera’ alla Regione l’istituzione della zona rossa per la citta’ dopo il notevole incremento dei casi in citta’.

“Non avremmo voluto mai farlo”, afferma Gambino nel corso di una diretta Fb, “ma e’ necessario”.

Tra le misure adottate anche la chiusura delle scuole. Abbiamo avuto 100 casi in piu’ da venerdi’ a oggi. Questo e’ molto preoccupante. Bisogna stare attenti, potrebbe trattarsi della variante inglese”.

“Siamo ripartiti, purtroppo”, afferma Gambino. Ma “le nostre strutture sanitarie sono in grado per il momento sono in grado di affrontare l’emergenza”, rassicura. Gambino ha annunciato che chiedera’ alla Regione l’istituzione della zona rossa per la città”.