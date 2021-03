Ars, Lantieri aderisce a Forza Italia, Calderone (FI): “In Sicilia siamo inarrestabili”

“Questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, la collega Luisa Lantieri ha aderito ufficialmente a Forza Italia. A nome di tutto il gruppo parlamentare più numeroso a Palazzo dei Normanni, le do il benvenuto. In Sicilia confermiamo la nostra inarrestabile forza. Abbiamo rappresentanti in tutti i principali territori dell’Isola, a garanzia di una presenza capillare e operativa. Continuiamo a essere il cuore pulsante del partito”. Così afferma in una nota il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.