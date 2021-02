San Valentino: Romeo e Giulietta di Gounod in scena sulla Web TV

Nella giornata dedicata agli innamorati la webTV di Fondazione Arena di Verona aggiunge un nuovo ed imperdibile contenuto premium: da domenica, alle 12, sarà online Roméo et Juliette di Charles Gounod, proposta nel simbolico ed affascinante allestimento di Francesco Micheli, per raccontare una delle storie d’amore più celebri di sempre che ha reso Verona famosa in tutto il mondo come “città dell’amore”.

Lo spettacolo resterà visibile per 30 giorni.

Un appuntamento unico per gli appassionati dell’opera di Gounod, tornata nel cartellone areniano nel 2011 dopo numerosi anni di assenza e proposta per la prima volta nella storia del Festival nella versione originale con il libretto in francese.

La regia di questo suggestivo allestimento è di Francesco Micheli, con le scene firmate da Edoardo Sanchi e i costumi di Silvia Aymonino. La coreografia è di Nikos Lagousakos, mentre il lighting design è dell’areniano Paolo Mazzon. In scena i complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena di Verona con le numerose comparse a raffigurare le fazioni in lotta dei Montecchi e dei Capuleti.

Il cast, diretto da Fabio Mastrangelo, vede protagonista Nino Machaidze come Juliette, insieme a Stefano Secco nei panni dell’amato Roméo. Accanto a loro la nutrice Gertrude di Cristina Melis, Artur Rucinski come interprete dell’amico di Roméo Mercutio, Jean François Borras nel rivale di casa Capuleti Tybalt e Ketevan Kemoklidze come paggio Stéphano.

Il cast si completa con Paolo Antognetti (Benvolio), Gianpiero Ruggeri (Grégorio), Nicolò Ceriani (Pâris), Manrico Signorini (Capulet), Giorgio Giuseppini (Frére Laurent) e Deyan Vatchkov (Le Duc de Vérone).