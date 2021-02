Rapiti i cani di Lady Gaga, il dog-walker ferito a colpi di pistola

Il dog walker di LadyGaga e’ stato aggredito nella notte di Los Angeles e i rapitori sono scappati con due dei tre cani della cantante. Gaga ha offerto mezzo milione di dollari per il riscatto dei bulldog Koji e Gustav. Un terzo cane, Miss Asia, e’ scappato, ma e’ stato ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante. Ryan Fischer, il dog-walker, era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera.

E’ rimasto ferito da quattro colpi di arma da fuoco al petto ed e’ in ospedale in gravi condizioni. Gaga si trova a Roma al lavoro su un nuovo progetto cinematografico per cui aveva lasciato i cani a casa a Los Angeles. Si e’ disperata quando ha saputo del rapimento. Non e’ chiaro se Koji e Gustav fossero il bersaglio dei sequestratori, visto che i french bulldog sono cani particolarmente ricercati.