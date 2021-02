Le migliori piattaforme per seguire dal vivo le partite dei tuoi sport preferiti

Sei un fanatico di qualsiasi genere di sport e se fosse per te vivresti con la TV sempre sintonizzata su un canale che trasmette partite di calcio, pallacanestro, tennis o qualsiasi altra disciplina? Magari ti piace anche effettuare scommesse su portali come Librabet e ci tieni a restare aggiornato sui risultati delle partite del giorno. Bene, oggi ti facciamo conoscere le migliori piattaforme per seguire in streaming i tuoi sport preferiti.



Le piattaforme di streaming per guardare film o serie sono note a tutti (Netflix, Amazon Prime, ecc) ma sai che esistono servizi simili anche per seguire partite in diretta streaming?



DAZN



Si tratta della piattaforma per eccellenza per chi è un amante dello sport, su di essa può guardare partite di Serie A TIM, Serie BKT, il meglio del calcio internazionale e anche di MotoGP, Moto2, Moto3 e tantissimo altro.



Per accedere a questo servizio è necessario pagare una quota mensile che permette di accedere alla piattaforma da TV, smartphone, tablet e PC, in altre parole da qualsiasi dispositivo possa connettersi a internet.



SkyGo



Sono anni che Sky monopolizza il mondo delle trasmissioni sportive e da tempo offre anche la possibilità di vedere le partite in streaming grazie alla piattaforma Sky Go. Il calcio è ovviamente in Italia lo sport più seguito e Sky Go trasmette sette delle dieci partite settimanali di Serie A, tutta la Premier League e la Bundesliga e le coppe europee come Europa League e Champions League.



Tra le pagine web da cui guardare partite di calcio e non solo in streaming troviamo:

Calcio.ga: gratuito e consigliato soprattutto per l’interfaccia semplice ed intuitiva,

RojaDirecta: famoso non solo per il calcio ma anche per basket e persino football americano,

Streams2Watch TV: celebre perché trasmette partite solitamente emesse su canali americani,

Cricfree.sc: perfetto per gli amanti dello sport che non disdegnano assistere anche a qualche partita di golf,

HaHaSports: su questo sito si possono guardare anche partite di hockey,

Sport Direct: in cui vengono trasmesse partite di poker, tra le altre.

Ma se sei un appassionato di sport che sono più famosi all’estero? Ti piacerebbe seguire il basket americano, ad esempio?

NBA League Pass



Per godere di tutti i contenuti offerti da NBA League Pass ti basta registrarti sul sito ufficiale e selezionare il piano più adatto alle tue esigenze. A seconda di quello che sceglierai, pagherai un abbonamento diverso. Per esempio puoi seguire la NBA e la NCAA (la lega femminile americana).



YouTube



YouTube è sempre una buona opzione per guardare i video, anche per le partite NBA. È vero che non sarai in grado di guardare le partite in diretta, ma ci sono più canali specializzati che ti daranno contenuti extra sul basket.

Ad esempio, l’NBA ha il suo canale YouTube ufficiale e anche NBA TV è su questa piattaforma con contenuti in primo piano. Inoltre, sul canale MLG puoi vedere i migliori momenti o momenti salienti e sul canale YouTube di ESPN troverai le discussioni e le analisi degli esperti.