La sen. Liliana Segre chiede al Governo piano per vaccinare detenuti e agenti di Polizia penitenziaria.

La senatrice a vita Liliana Segre, in occasione della Giornata della Memoria presso la Comunità di Sant’Egidio, ha lanciato la proposta di far vaccinare tutti i detenuti a livello nazionale.

“Torno spesso a San Vittore – ha detto – perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa significa, anche se sicuramente le carceri erano molto diverse da oggi. Sempre per questo motivo mi sto battendo tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito; quei detenuti furono gli unici a farci sentire persone e oggi quel gesto mi obbliga a battermi per coloro che vivono in carcere”.

La senatrice aveva firmato un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della Giustizia per chiedere la priorità dei carcerati nelle categorie da vaccinare subito contro il Covid.

Nell’interrogazione Segre ha sottolineato che nel dicembre 2020 c’erano 1.023 persone contagiate all’interno delle carceri, per lo più asintomatiche, mentre 31 erano state ricoverate in ospedale. Il numero degli agenti di polizia penitenziaria colpiti dal Covid in carcere e di personale amministrativo è di 810 e 72.

E dunque, essendo il carcere, nonostante le misure predisposte per il contenimento, uno dei luoghi con maggiore possibilità di contagio e diffusione anche all’esterno del virus, ecco che Liliana Segre ha proposto di inserire i detenuti tra i soggetti da vaccinare oltre al personale di polizia penitenziaria, in quanto personale di forze dell’ordine in modo da tutelare la salute degli uni e degli altri.