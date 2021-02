La sede staccata della Camera di Commercio di Gela trasferita nei nuovi locali riapre al pubblico.

Sarà attiva da domani, 2 febbraio 2021, la nuova sede della sezione staccata di Gela della Camera di Commercio. A causa dei lavori di riqualificazione urbana di Viale Mediterraneo, il Comune di Gela ha messo a disposizione, a carattere temporaneo, i nuovi locali siti in Via Sant’Alfredo, 2 (edificio in cui ha sede la Croce Rossa).

In osservanza delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, l’accesso degli utenti sarà consentito previa prenotazione.

Grazie all’impegno sinergico del Sindaco Lucio Greco e della Commissaria Straordinaria della Camera Giovanna Candura è stato ripristinato il servizio agli imprenditori di Gela e dei comuni limitrofi.

Le istruzioni per contattare l’ufficio e per richiedere le prenotazioni sono pubblicate sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .