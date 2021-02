Interrotta esercizio idrico nell’acquedotto Blufi. Disagi per Mazzarino, Butera e Niscemi.

Siciliacque ha reso noto che si registrerà per la giornata del 3 febbraio, mercoledì, l’interruzione dell’esercizio idrico nell’acquedotto Blufi. L’interruzione inizierà alle ore 8 per consentire l’esecuzione di alcuni interventi urgenti di manutenzione lungo l’adduttore principale dell’acquedotto Blufi.

Gli interventi riguardano, come si legge nella nota, la riparazione della perdita in c/da Braemi –Barrafranca; la riparazione della perdita in c/da Gargheria a Butera.

Si prevede di ripristinare le normali forniture in questi termini:

comuni di Mazzarino, e Riesi: entro le ore 12:00 del 04/02/21;

comune di Niscemi: entro le ore 20:00 del 04/02/21;

utenze ASI di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa: entro le ore 12:00 del 04/02/21.