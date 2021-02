Governo, Unimpresa scrive a Draghi: da noi pieno sostegno

“Le confermo il pieno sostegno della nostra organizzazione all’appello da lei lanciato, per l’unità del nostro paese, in un passaggio difficile, nonché la totale e incondizionata collaborazione per il raggiungimento delle finalità che enuncerà, in Parlamento, nel programma di governo”. È quanto scrive il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, ai ministri, ai gruppi parlamentari.

Assieme alla comunicazione è stato inviato il documento ‘S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese’, approvato dal Consiglio di Presidenza dell’associazione, che raccoglie, in sintesi, le principali proposte, urgenti e indifferibili. Proposte “che sottoponiamo alla sua attenzione e valutazione al fine di salvaguardare e mettere in sicurezza il tessuto più prezioso del nostro sistema produttivo nazionale”, scrive ancora Ferrara rivolgendosi a DRAGHI.

“Le affido con incondizionata fiducia, Signor Presidente, il nostro ‘grido di dolore’, nella certezza che vorrà aiutare le pmi ad uscire dal guado e a riprendere il loro cammino, per il benessere delle aziende e delle famiglie, nonché per il futuro economico e sociale del nostro amato paese”, osserva il presidente di Unimpresa.