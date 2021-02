Covid, Sardegna: prima regione in zona bianca

La Sardegna ‘conquista’ la zona bianca.

La Sardegna passa in area bianca. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato l’ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. In questo momento, e’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalita’ attuative del passaggio

“Stiamo intravedendo la luce in fondo al tunnel, finalmente bar, locali e ristoranti potranno accogliere i clienti anche la sera”, commenta a caldo Nicola Murru, direttore di Confesercenti Cagliari. “Secondo me”, pronostica, avremo un’impennata di consumi nei ristoranti, bar e pizzerie, perche’ le persone hanno voglia di andare a mangiare fuori la sera”.

Soddisfazione e’ stata manifestata anche da Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna che vede nel raggiungimento di questo traguardo il contributo “dell’atteggiamento maturo e professionale delle aziende”. Ma non sara’ un ‘liberi tutti’. I rappresentanti di categoria hanno rilevato l’importanza dei controlli sul territorio: “A Cagliari il rischio di assembramento”, ricorda Murru, “e’ concentrato in poche zone: sappiamo che l’attivita’ di controllo nelle strade e’ difficile ma ne abbiamo bisogno”. “Se le attivita’ sono aperte le persone seguono il decoro”, assicura Frongia, “rimarcando quanto sia fondamentale la collaborazione delle istituzioni. “Dentro i locali tutti rispettano le regole”. Una linea condivisa dal direttore di Confesercenti Cagliari: “I ristoratori si sono adeguati alle normative Covid, e poi che differenza c’e’ tra pranzare o cenare fuori?”. Le aperture serali hanno un’incidenza, ma e’ economica: “Rappresentano il 60% del fatturato della giornata”, stima Murru, “che fino a oggi e’ andato perso”. La zona bianca rappresenta anche “un segnale importante per la ripresa del turismo”, ricorda Frongia.