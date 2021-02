Covid: Palermo, pochi in citta’ ma su spiagge addio a mascherina

La Sicilia e’ arancione, ma sembra gialla. Complice il caldo, i palermitani hanno approfittato di questa finestra prima del maltempo, atteso per domenica sera, e si sono spostati nelle borgate marinare. Cosi’, a Mondello e a Sferracavallo sono state viste file di auto all’ingresso delle borgate, prese d’assalto.

Gli assembramenti sulle spiagge non sono tanti, qualcuno e’ inevitabile, ma quel che preoccupa maggiormente e’ la scomparsa di mascherine dai volti di molte, troppe persone. Il centro della citta’, al contrario, e’ pochissimo affollato, come nei giorni scorsi, e sembrano funzionare le regole per il contenimento dell’epidemia. Per Palermo e’ un sabato di attesa, nella speranza che l’isola possa essere dichiarata gialla al termine della prossima settimana