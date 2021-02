Covid: oggi 13.314 casi e 356 morti, positivita’ giu’ al 4,4%

Sono 13.314 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedi’ scorso, quando erano 10.386. Ma con molti piu’ tamponi, 303.850 (ieri 170.672), con il tasso di positivita’ in calo al 4,4% (ieri era al 5,6%). Aumentano i decessi 356 (ieri 274), per un totale di 96.348 vittime dall’inizio dell’epidemia.

E prosegue la lenta risalita dei ricoveri, dopo mesi di calo: le terapie intensive sono 28 in piu’ (ieri +24), con 197 ingressi del giorno, e sono 2.146 in tutto. Salgono anche i ricoveri ordinari, 140 in piu’ (ieri +351), 18.295 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con piu’ casi giornalieri e’ ancora la Lombardia (+2.480), seguita da Emilia Romagna (+1.588), Campania (+1.436), Veneto (+1.062) e Piemonte (+1.023). Il totale dei contagi sale cosi’ a 2.832.162. I guariti nelle 24 ore sono 12.898 (ieri 10.335), per un totale di 2.347.866. Lievissimo aumento del numero delle persone attualmente positive, +45 (ieri -992), 387.948 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 367.507, 123 meno di ieri.