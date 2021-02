Covid. Carabinieri interrompono mega festa con circa 200 giovani in un pub a Selva di Val Gardena.

Mega festa in un pub con circa 200 giovani. È quella che è stata scoperta dai Carabinieri di Ortisei a Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

Qui, all’interno di un pub, i militari dell’Arma hanno trovato circa duecento persone, soprattutto giovani. Un numero di persone superiore alla capienza, ma soprattutto assembrate in spregio ad ogni regola e disposizione in materia anti Covid.

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri 155 sono stati i giovani identificati che saranno tutti destinatari di altrettante sanzioni. C’è stato chi invece è stato denunciato per non aver voluto fornire le proprie generalità, e chi è stato destinatario di sanzione per ubriachezza.

E’ invece al vaglio delle autorità la posizione del titolare del locale nel quale si stava svolgendo la festa.