Coronavirus, Italia: 13.189 nuovi casi e 477 decessi in 24 ore

Ancora in crescita in Italia i casi di coronavirus. Sono 13.189 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 9.660 registrati ieri a fronte pero’ di un deciso incremento dei tamponi processati: 279.307. L’indice di positivita’ sale al 4,9%. I decessi scendono a 477 contro i 499 di ieri

I guariti sono 15.748, mentre gli attuali positivi continuano a scendere: oggi sono 3.043 in meno, attestandosi su un numero complessivo di 434.722. Tornano a calare i ricoveri; 20.071 nei reparti ordinari, 300 in meno rispetto a ieri.

Nelle terapie intensive vi sono 2.145 (-69) pazienti ma con 133 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 412.506 persone. Sull’impatto della pandemia sulle singole regioni, quella che registra il maggior numero di positivi e’ la Lombardia (1.738), a seguire Campania (1.539) e Lazio (1.164).