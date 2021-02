Carabinieri arrestano protagonista di incidenti seriali nel trapanese.

Si era reso protagonista di incidenti e successive fughe rocambolesche, ma è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta del trentaseienne Francesco Calamia di Castelvetrano. L’uomo, privo della patente di guida, che nelle scorse settimane aveva provocato incidenti, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura.

Calamia, già gravato dall’obbligo di dimora emesso il mese scorso per resistenza a pubblico ufficiale, secondo quanto accertato dai carabinieri, s’è reso protagonista di una serie di reati e violazioni.

In particolare, come riferisce Ansa, il 12 gennaio, al volante di una Nissan Patrol, dopo aver tamponato violentemente un’auto in sosta e forzato un posto di blocco di una pattuglia dei Carabinieri: durante la fuga nel centro di Campobello di Mazara, conclusa con il ribaltamento del fuoristrada, si rese protagonista di una serie di tamponamenti a catena e del danneggiamento di alcune auto in sosta.

Il 19 gennaio, invece, nella frazione di Tre Fontane, un’intera famiglia a bordo di una Fiat Punto fu travolta da un pirata della strada, fortunatamente senza gravi conseguenze. Anche stavolta l’autore venne identificato in Calamia che a bordo di una VW Golf, dopo avere causato il grave incidente si era dato alla fuga a piedi aiutandosi con un paio di stampelle.