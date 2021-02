Campofranco. La minoranza presenta interrogazione consiliare sul servizio della mensa scolastica.

CAMPOFRANCO. Il gruppo consiliare di minoranza del M5S ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale sul tema legato alla mensa scolastica. In una nota il M5S campofranchese sottolinea:

“Già all’inizio dell’anno scolastico avevamo palesato le nostre perplessità sul proseguimento del servizio mensa per la scuola dell’infanzia e primaria visto che l’amministrazione aveva incredibilmente ed inconsciamente deciso di non portare la scuola materna presso i suoi ex locali, già predisposti anche per il servizio mensa.

Proprio durante quel consiglio comunale avevamo avuto – secondo la minoranza – delle rassicurazioni da parte dell’amministrazione sia sul servizio mensa. Dopo un primo tentativo di esternalizzazione del servizio, fortunatamente naufragato visto il costo esoso per le famiglie senza alcun contributo dell’amministrazione comunale, ci troviamo oggi in una situazione nella quale si cambiano quotidianamente i piani senza comunque intravedere un briciolo di programmazione o soluzioni a questi problemi che causerebbero, nella peggiore delle ipotesi, la perdita del tempo pieno con conseguente forte riduzione del personale scolastico nonché dei servizi resi a studenti e famiglie.

Per queste motivazioni – ha concluso il M5S – abbiamo presentato un’interrogazione al consiglio comunale con la speranza che almeno per il prossimo anno scolastico si possa porre rimedio a questa situazione”.