Caltanissetta: Rotary informa gli studenti sulle malattie sessualmente trasmissibili

Per il terzo anno consecutivo il Rotary Club di Caltanissetta, nonostante le difficoltà legate alla pandemia in atto, ha ripreso un percorso educativo per gli studenti degli ultimi due anni degli istituti superiori sulle malattie sessualmente trasmesse.

L’OMS (organizzazione mondiale della sanità) ha individuato come obiettivo prioritario la lotta alle malattie sessualmente trasmesse in considerazione che sono in netto aumento soprattutto nelle giovani generazioni a causa di un abbassamento dell’età del primo rapporto sessuale e dell’assenza di educazione sessuale nelle scuole.

Le informazioni elargite agli studenti, nel rispetto delle attuali scoperte scientifiche, hanno l’obiettivo di educare alla prevenzione, strategia necessaria per evitare malattie, sterilità, tumori e gravidanze indesiderate.

La prima lezione di quest’anno è stata realizzata a distanza Lunedì 22.02.21 presso l’ Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta.

Dopo i saluti del dirigente Vito Parisi e della presidentessa del Rotary Club Caltanissetta Marcella Milia, lo specialista ginecologo Giuseppe Giannone e l’ infettivologo Giuseppe Sportato si sono succeduti nell’esposizione di informazioni utili agli studenti, con linguaggio comprensibile ai non addetti ai lavori.

Moderavano l’incontro le professoresse Alessandra Averna ed Enza Nicosia. Sono già programmati incontri nel prossimo futuro anche presso gli Istituti Sebastiano Mottura, il Liceo Classico Linguistico Coreutico Ruggero Settimo, l’I.P.S.I.A. Galileo Galilei e altri ne verranno programmati in altri istituti superiori.