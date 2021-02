Bompensiere. La Guardia medica torna in via Machiavelli.

BOMPENSIERE. Il servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) verrà garantito nuovamente nei canonici locali di via Machiavelli. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio (nella foto).

Il primo cittadino bompensierino ha spiegato che i lavori di ristrutturazione dell’edificio deputato a guardia medica sono stati ultimati e quindi dalla sede temporanea di via Pascoli (ex scuola elementare) il servizio di continuità assistenziale sarà ora svolto nuovamente nei locali di via Machiavelli.