Sommatino. Interventi all’acquedotto Fanaco: sospesa l’erogazione idrica.

SOMMATINO. Siciliacque ha comunicato che a partire dalle ore 8 di domani 21 gennaio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, a valle del partitore Case Raggi Valle, per consentire l’esecuzione di quattro interventi di manutenzione non più procrastinabili per l’entità delle perdite raggiunte.

In conseguenza di quanto detto, sarà interrotta la fornitura idrica ai comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Delia, Ravanusa e Sommatino.

I lavori avranno una durata di 12 ore circa e considerando i tempi necessari al riempimento e sanificazione della condotta si prevede di poter ripristinare le forniture secondo quanto indicato:- Comune di Canicattì, entro le ore 12 del 22/01/21;- Comuni di Campobello di Licata e Ravanusa, entro le ore 18 del 22/01/21;- Comune di Delia, entro le ore 14 del 22/01/21;- Comune di Sommatino, entro le ore 15 del 22/01/21.