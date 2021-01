Riesi. Covid. Commozione e cordoglio per la scomparsa di don Camillo Mascimino.

RIESI. Ha suscitato profondo cordoglio a Riesi la notizia dell’avvenuto decesso a causa del covid di don Camillo Mascimino. L’anziano parroco di 86 anni è deceduto nell’Ospedale Sant’Elia dopo aver contratto il Covid.

Il parroco, molto noto e stimato a Riesi dove aveva operato presso la Chiesa di Maria SS della Catena, a seguito delle sue condizioni di salute alquanto precarie era stato ricoverato al Sant’Elia dove, a quanto sembra, avrebbe contratto il Covid. Dal reparto di Medicina era stato trasferito in quello di Malattie infettive, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia della sua morte è stata accolta con grande tristezza nella comunità riesina dove padre Mascimino era particolarmente apprezzato per il suo impegno quotidiano al servizio delle persone più bisognose e per il suo innato senso di religiosa solidarietà. C’è da dire che padre Mascimino, Salesiano di Don Bosco, era stato anche Direttore dell’Istituto “Fascianella” a San Cataldo negli anni ottanta, per poi tornare, sempre a San Cataldo, negli anni 2012/2015.

Da quando è scoppiata la pandemia, a Riesi le persone morte per Covid, con il decesso di oggi, salgono a 4. I positivi invece in totale sono 11 di cui 9 in quarantena, uno ricoverato in malattie infettive e uno in altro presidio.