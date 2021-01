Nucleare, sindaci provincia Caltanissetta: “Pronti a barricate”

Levata di scudi dei sindaci della provincia di Caltanissetta per l’individuazione di una vasta area in territorio di Butera in cui creare un deposito di scorie nucleari. I sindaci di Butera, Riesi, Gela e Mazzarino hanno effettuato un sopralluogo nella location individuata dalla societa’ Sogin. “Il nostro e’ un territorio a vocazione agricola – dice Salvatore Chiantia, sindaco di Riesi – ci sono aziende che hanno investito sulla viticoltura e sulla produzione di albicocche. Non possiamo permetterci il lusso di avere un deposito di scorie”. Il vicesindaco di Butera, Giusy Pisano, assicura: “Siamo pronti alle barricate”. Mentre Michele Mancuso, parlamentare regionale di Forza Italia invoca l’aiuto del presidente della Repubblica affinche’ “possa dire no a una Sicilia pattumiera del mondo, quando invece e’ una terra che dovrebbe e deve vivere di agricoltura, di turismo e di opportunita’ per i nostri giovani”.