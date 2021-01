Marianopoli. Scorie radioattive. Casucci (FI): “Contrarietà a questa scelta scellerata”.

MARIANOPOLI. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del gruppo Forza Italia di Marianopoli tramite Calogero Casucci (nella foto) sulla questione relativa all’individuazione in Sicilia di 4 siti per la realizzazione di un deposito di scorie radioattive.

“In nome e per conto del gruppo Forza Italia Marianopoli, dopo aver appreso la notizia con la quale sono state rese pubbliche, dalla Sogin, le aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nazionale di scorie nucleari (segretate dal 2015) ed individuate nei Comuni di Trapani, Calatafimi – Segesta, Castellana Sicula – Petralia Sottana e Butera, esprimo la nostra piena solidarietà ai sindaci dei Comuni interessati.

In particolare, il sito indicato come PA-15 ricade nel territorio dei Comuni di Petralia Sottana e Castellana Sicula, nella Contrada “Vicaretto”, in un’area adiacente ai Comuni di Marianopoli, Villalba, Vallelunga Pratameno, Resuttano e Santa Caterina Villarmosa ed a pochi chilometri dai rispettivi centri abitati; il più vicino centro abitato del Comune di Marianopoli dista circa 6 Km.

Non posso che manifestare la nostra contrarietà a questa scelta del tutto scellerata imposta dallo Stato senza valutazione né rispetto delle importanti vocazioni economiche e dei valori ambientalistici di particolare pregio e attrattività del territorio interessato. L’area di “Vicaretto” è prevalentemente caratterizzata da una vocazione di tipo agricola e turistica, con la presenza di numerose aziende agricole e agrituristiche che, negli ultimi anni, stanno potenziando con investimenti le proprie aziende per consentire la valorizzazione degli ottimi prodotti del territorio apprezzati in tutto il mondo e per far rinascere il turismo rurale.

La scelta di realizzare un deposito nazionale di scorie nucleari in un sito come quello di “Vicaretto” determinerebbe il disfacimento di un intero territorio già pesantemente martoriato da tanti problemi, primi tra i quali la viabilità e l’elevato tasso di disoccupazione giovanile.

Per tali motivi, oltre ad esprimere, senza alcun pregiudizio per l’appartenenza politica, la piena solidarietà ai Sindaci di Castellana Sicula e Petralia Sottana esprimiamo il nostro pieno sostegno e la nostra massima collaborazione in questa fase di confronto iniziata tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali i cui territori ricadono nelle aree potenzialmente individuate ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. Ci associamo infine alla richiesta di aiuto avanzata dal nostro Deputato Regionale On.le Michele Mancuso al Presidente della Repubblica, On.le Sergio Mattarella”.