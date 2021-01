La Open Arms, con a bordo 265 migranti, sta facendo rotta verso Porto Empedocle.

La Open Arms, con a bordo 265 migranti salvati in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo, sta facendo rotta verso Porto Empedocle (Ag) dove l’arrivo è previsto per domattina alle ore 11. “Sarà una notte difficile in coperta, il tempo è peggiorato, piove e fa freddo.

Dopo il rifiuto di Malta, l’Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco – scrivono dalla Open Arms sui social -. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva”.

Stando a quanto si apprende il pattugliatore, quando giungerà a Porto Empedocle, non entrerà in porto. I migranti – prima dell’eventuale sbarco – dovranno infatti essere sottoposti a tampone anti-Covid. (ANSA).