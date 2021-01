La Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta seleziona 6 Volontari del Servizio Civile.

Per il quarto anno consecutivo, la cooperativa sociale Etnos ha avuto approvato il progetto per il Servizio Civile Universale, ed è già pubblicato nel sito internet della cooperativa il bando per la selezione di 6 volontari.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro l’8 Febbraio 2021 alle ore 14.00 Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

La durata del progetto di servizio civile della cooperativa sociale Etnos “Oltre, percorsi di autonomia e integrazione sociale” ha la durata di 12 mesi per un monte di 1.145 ore annuo. I Giorni di servizio settimanali sono 5 giorni, ed i requisiti per partecipare sono una età compresa trai 18 e i 29 anni (non compiuti), il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Si richiede flessibilità oraria, disponibilità in giorni festivi in occasione di eventi particolari (feste, eventi…), disponibilità a spostamenti sul territorio (presso Scuole, Enti partner…), disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività su sedi temporanee per un massimo di trenta giorni.

Il contributo economico per volontario selezionato è di 439,50 euro mensili, e la sede di svolgimento sarà la cooperativa Etnos di via Aci, 18, ed i posti disponibili sono 6.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione. Per poter inoltrare la domanda di selezione si dovrà avere lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, e si dovrà allegare il curriculum vitae aggiornato, un documento d’identità valido, e si dovrà avere la cittadinanza italiana o straniera, ma regolarmente soggiornante in Italia, oltre ad aver compiuto il 18° anno e non superato il 29° anno di età alla data della presentazione della domanda, non aver riportato condanne, non appartenere ai corpi militari e alle forze di polizia, non aver prestato servizio civile nazionale o universale oppure aver interrotto il servizio civile prima della scadenza prevista.

Per ulteriori informazioni si può leggere il bando di riferimento presente nel sito internet: https://domandaonline.serviziocivile.it.

In ogni caso per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio servizio civile della cooperativa Sociale Etnos in Via Aci 18/b a Caltanissetta rivogendosi alla Dott.ssa Giuseppina Amico o telefonando al 0934 591313 dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o inviando una email a info@cooperativaetnos.it

Ma in cosa consiste il progetto di servizio civile “Oltre – percorsi di autonomia e integrazione sociale” della cooperativa sociale Etnos?

Il progetto offrirà agli operatori volontari un variegato panorama di attività che si svolgono con e per persone con disabilità. In tale scenario si ritiene che il contributo degli operatori volontari del servizio civile possa essere significativo per gli utenti beneficiari e, al contempo, che la partecipazione dei giovani ad una esperienza con essi, arricchisca la loro formazione di cittadini.

Gli operatori volontari in servizio civile potranno in tal modo avere occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti nel territorio; beneficiando di una profonda crescita umana e civile; e potranno avere la possibilità di valorizzare l’esperienza compiuta per successive scelte professionali, attraverso l’attestazione delle competenze acquisite da parte delle realtà che già operano nei territori di riferimento. In seno al progetto OLTRE percorsi di autonomia e integrazione sociale infatti, gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nelle attività svolte all’interno delle strutture e coadiuveranno le persone disabili coinvolte nel progetto a svolgere sia le attività previste nella routine quotidiana che attività ludico-ricreative interne ed esterne ai servizi previsti, comprese le riunioni d’equipe. L’operatore volontario apporterà alle diverse attività un plus valore, relativo all’innovazione e all’attenzione al singolo individuo.