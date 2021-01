Un focolaio di otto persone positive al Coronavirus si è sviluppato in queste ultime ore all’interno di un Istituto religioso di Trapani Birgi, l’Opera santuario Nostra Signora di Fatima.

Come riferisce Ansa, oltre ai religiosi (4 sacerdoti e 3 suore) è risultata positiva al tampone molecolare anche la perpetua per la quale si è reso necessario il ricovero in ospedale.