Dopo Papa Francesco, anche il Papa emerito Benedetto XVI è stato vaccinato contro il Covid. A confermarlo è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede , Matteo Bruni.

Nella giornata di ieri sono stati consegnati in Vaticano i vaccini Pfizer. La seconda dose per l’immunizzazione dal virus tanto per Bergoglio quanto per Ratzinger, sarà somministrata tra circa tre settimane.